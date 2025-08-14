뉴스광장

특검, 국민의힘 당사 압수수색…“빈집털이·깡패짓” 격분

입력 2025.08.14 (07:26) 수정 2025.08.14 (07:31)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

특검, 오늘 김건희 구속 후 첫 소환 조사

특검, 오늘 김건희 구속 후 첫 소환 조사
[출근길 날씨] 중부지방에 강한 비…수도권 최대 150mm↑

[출근길 날씨] 중부지방에 강한 비…수도권 최대 150mm↑

다음
[앵커]

김건희 특검팀은 이번엔 국민의힘 당원 명부 확보를 위해 이른 아침부터 중앙당사에서 압수수색을 벌였습니다.

김 여사 최측근인 건진법사, 전성배 씨가, 통일교 신도들을 당원으로 가입시켜 권성동 의원을 당대표로 밀어주려했던 게 아니냔 의혹을 확인하기 위해섭니다.

국민의힘은 "극악무도한 야당 탄압"이라며 강하게 반발했습니다.

보도에 이형관 기자입니다.

[리포트]

국민의힘 의원들이 서둘러 중앙당사로 모여듭니다.

이른 아침, 김건희 특검팀이 압수수색에 나섰기 때문입니다.

특검이 의원실이 아닌 정당 중앙조직을 겨냥한 건 이번이 처음.

압수수색 대상은 '통일교 신도 당원 가입 의혹' 규명을 위한 '국민의힘 당원 명부'였습니다.

의혹의 핵심은 2023년 3월 국민의힘 당대표 선거를 앞두고 '건진법사' 전성배 씨와 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨가, 교인들을 대거 입당시켜 권성동 의원에게 표를 몰아주려했다는 내용.

통일교 현안 청탁을 위해 벌인 일이란 겁니다.

특검팀은 영장을 제시하고 수사에 필요한 전산 자료를 임의 제출받겠다는 계획이었지만 국민의힘은 전당대회로 당사를 비운 틈을 탄 '빈집 털이'라며 강하게 반발했습니다.

[송언석/국민의힘 비대위원장 겸 원내대표 : "중앙당사를 압수수색 했다는 것은 유례가 없고 천인공노할 야당 탄압입니다. '용팔이 사건' 같은 깡패짓을 자행한 것입니다."]

특검 측은 2021년 12월부터 2024년 4월 사이 당원 명부를 요구하고 있지만 국민의 힘은 이 시기 통일교 교인 명단 중 20명을 당원 명부와 대조한 결과 당원은 한 명도 없었다고 밝혔습니다.

특검은 오는 18일 건진법사 전 씨를 피의자 신분으로 불러 조사할 방침입니다.

KBS 뉴스 이형관입니다.

촬영기자:유현우/영상편집:여동용/그래픽:박미주

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 특검, 국민의힘 당사 압수수색…“빈집털이·깡패짓” 격분
    • 입력 2025-08-14 07:26:05
    • 수정2025-08-14 07:31:45
    뉴스광장
[앵커]

김건희 특검팀은 이번엔 국민의힘 당원 명부 확보를 위해 이른 아침부터 중앙당사에서 압수수색을 벌였습니다.

김 여사 최측근인 건진법사, 전성배 씨가, 통일교 신도들을 당원으로 가입시켜 권성동 의원을 당대표로 밀어주려했던 게 아니냔 의혹을 확인하기 위해섭니다.

국민의힘은 "극악무도한 야당 탄압"이라며 강하게 반발했습니다.

보도에 이형관 기자입니다.

[리포트]

국민의힘 의원들이 서둘러 중앙당사로 모여듭니다.

이른 아침, 김건희 특검팀이 압수수색에 나섰기 때문입니다.

특검이 의원실이 아닌 정당 중앙조직을 겨냥한 건 이번이 처음.

압수수색 대상은 '통일교 신도 당원 가입 의혹' 규명을 위한 '국민의힘 당원 명부'였습니다.

의혹의 핵심은 2023년 3월 국민의힘 당대표 선거를 앞두고 '건진법사' 전성배 씨와 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨가, 교인들을 대거 입당시켜 권성동 의원에게 표를 몰아주려했다는 내용.

통일교 현안 청탁을 위해 벌인 일이란 겁니다.

특검팀은 영장을 제시하고 수사에 필요한 전산 자료를 임의 제출받겠다는 계획이었지만 국민의힘은 전당대회로 당사를 비운 틈을 탄 '빈집 털이'라며 강하게 반발했습니다.

[송언석/국민의힘 비대위원장 겸 원내대표 : "중앙당사를 압수수색 했다는 것은 유례가 없고 천인공노할 야당 탄압입니다. '용팔이 사건' 같은 깡패짓을 자행한 것입니다."]

특검 측은 2021년 12월부터 2024년 4월 사이 당원 명부를 요구하고 있지만 국민의 힘은 이 시기 통일교 교인 명단 중 20명을 당원 명부와 대조한 결과 당원은 한 명도 없었다고 밝혔습니다.

특검은 오는 18일 건진법사 전 씨를 피의자 신분으로 불러 조사할 방침입니다.

KBS 뉴스 이형관입니다.

촬영기자:유현우/영상편집:여동용/그래픽:박미주
이형관
이형관 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

동부간선도로 통제 해제…이 시각 도림천

동부간선도로 통제 해제…이 시각 도림천
수도권 최고 70mm 폭우…아침 출근길 고비

수도권 최고 70mm 폭우…아침 출근길 고비
세금 깎아 지방 주택 구매 유도<br>…1가구 1주택 특례 확대

세금 깎아 지방 주택 구매 유도…1가구 1주택 특례 확대
이재명 정부 5년 청사진 나왔다<br>…‘1호’ 과제는 개헌

이재명 정부 5년 청사진 나왔다…‘1호’ 과제는 개헌
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.