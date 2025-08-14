중부지방 오전까지 시간당 30mm 강한 비, 남부지방 폭염

오늘 중부지방은 오전까지 강한 비가 내린 뒤 오후에 비가 약해지거나 그치는 곳이 많겠습니다.



기상청은 오전까지 수도권 등 중부지방 곳곳에 시간당 30mm 안팎의 비가 오겠다며, 계속되는 비로 인해 피해가 없도록 대비해 달라고 요청했습니다.



예상 강수량은 수도권에 50에서 최대 150mmm, 강원 중북부 내륙에 30에서 최대 120mm 등입니다.



남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많이 끼겠고, 오후에 소나기가 오는 곳이 있겠습니다.



오늘 낮 기온은 서울이 28도 등 전국이 28도에서 34도로 어제와 비슷하거나 조금 높겠습니다.



남부지방에는 폭염주의보가 내려진 가운데 광주와 대구가 34도까지 오르겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



