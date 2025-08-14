“어디 있나요?”…900억 원 호주 복권 당첨자를 찾습니다 [잇슈 SNS]

동영상 고정 취소

전 세계 소셜미디어와 인터넷 세상에서 어떤 이슈와 영상들이 주목을 받았을까요?



첫 번째는 두 달째 나타나지 않고 있는 900억 원 호주 복권 당첨자입니다.



호주에서 역대 세 번째 규모인 1억 호주달러 우리돈 900억 원에 이르는 복권 1등 당첨자가 두 달 넘게 나타나지 않아 이목이 쏠리고 있습니다.



현지 매체에 따르면 해당 복권은 지난 6월 추첨한 파워볼 복권으로 시드니 동부의 한 판매점에서 팔린 것으로 확인됐지만, 구매자는 아직까지 당첨금을 받으러 오지 않고 있는데요.



확인 결과 복권 회원으로 등록하지 않은 익명의 구매자였던 것으로 나타나, 복권 당국은 판매점 CCTV와 구매 기록을 하나씩 대조하면서 행운의 주인공을 찾고 있다고 합니다.



특히 이 복권 판매점을 자주 찾았던 단골 손님 중에는 당첨자가 없어서, 지나가던 관광객이나 배낭 여행객이 이 복권을 구매했을 가능성이 거론되며 관심이 더욱 커지고 있다고 합니다.



