뉴스광장

“어디 있나요?”…900억 원 호주 복권 당첨자를 찾습니다 [잇슈 SNS]

입력 2025.08.14 (07:30) 수정 2025.08.14 (07:39)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

96살 필리핀 위안부 피해자의 아픔…사라져가는 흔적

96살 필리핀 위안부 피해자의 아픔…사라져가는 흔적
[잇슈 SNS] 거대 먼지 기둥 날벼락…유소년 야구 경기 덮친 ‘더스트 데빌’

[잇슈 SNS] 거대 먼지 기둥 날벼락…유소년 야구 경기 덮친 ‘더스트 데빌’

다음
전 세계 소셜미디어와 인터넷 세상에서 어떤 이슈와 영상들이 주목을 받았을까요?

첫 번째는 두 달째 나타나지 않고 있는 900억 원 호주 복권 당첨자입니다.

호주에서 역대 세 번째 규모인 1억 호주달러 우리돈 900억 원에 이르는 복권 1등 당첨자가 두 달 넘게 나타나지 않아 이목이 쏠리고 있습니다.

현지 매체에 따르면 해당 복권은 지난 6월 추첨한 파워볼 복권으로 시드니 동부의 한 판매점에서 팔린 것으로 확인됐지만, 구매자는 아직까지 당첨금을 받으러 오지 않고 있는데요.

확인 결과 복권 회원으로 등록하지 않은 익명의 구매자였던 것으로 나타나, 복권 당국은 판매점 CCTV와 구매 기록을 하나씩 대조하면서 행운의 주인공을 찾고 있다고 합니다.

특히 이 복권 판매점을 자주 찾았던 단골 손님 중에는 당첨자가 없어서, 지나가던 관광객이나 배낭 여행객이 이 복권을 구매했을 가능성이 거론되며 관심이 더욱 커지고 있다고 합니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “어디 있나요?”…900억 원 호주 복권 당첨자를 찾습니다 [잇슈 SNS]
    • 입력 2025-08-14 07:30:51
    • 수정2025-08-14 07:39:11
    뉴스광장
전 세계 소셜미디어와 인터넷 세상에서 어떤 이슈와 영상들이 주목을 받았을까요?

첫 번째는 두 달째 나타나지 않고 있는 900억 원 호주 복권 당첨자입니다.

호주에서 역대 세 번째 규모인 1억 호주달러 우리돈 900억 원에 이르는 복권 1등 당첨자가 두 달 넘게 나타나지 않아 이목이 쏠리고 있습니다.

현지 매체에 따르면 해당 복권은 지난 6월 추첨한 파워볼 복권으로 시드니 동부의 한 판매점에서 팔린 것으로 확인됐지만, 구매자는 아직까지 당첨금을 받으러 오지 않고 있는데요.

확인 결과 복권 회원으로 등록하지 않은 익명의 구매자였던 것으로 나타나, 복권 당국은 판매점 CCTV와 구매 기록을 하나씩 대조하면서 행운의 주인공을 찾고 있다고 합니다.

특히 이 복권 판매점을 자주 찾았던 단골 손님 중에는 당첨자가 없어서, 지나가던 관광객이나 배낭 여행객이 이 복권을 구매했을 가능성이 거론되며 관심이 더욱 커지고 있다고 합니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

동부간선도로 통제 해제…이 시각 도림천

동부간선도로 통제 해제…이 시각 도림천
수도권 최고 70mm 폭우…아침 출근길 고비

수도권 최고 70mm 폭우…아침 출근길 고비
세금 깎아 지방 주택 구매 유도<br>…1가구 1주택 특례 확대

세금 깎아 지방 주택 구매 유도…1가구 1주택 특례 확대
이재명 정부 5년 청사진 나왔다<br>…‘1호’ 과제는 개헌

이재명 정부 5년 청사진 나왔다…‘1호’ 과제는 개헌
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.