‘백승호 23분’ 버밍엄 시티, 카라바오컵 2라운드 진출

백승호가 교체로 출전한 잉글랜드 프로축구 챔피언십(2부 리그) 버밍엄 시티가 카라바오컵 2라운드에 진출했다.



버밍엄 시티는 14일(한국시간) 영국 버밍엄의 세인트 앤드루스 스타디움에서 열린 2025-2026 카라바오컵 1라운드에서 같은 2부 리그 소속 셰필드 유나이티드를 2-1로 꺾었다.



지난 8일 입스위치와의 챔피언십 1라운드에서는 풀타임을 소화했던 백승호는 이날 벤치에서 경기를 지켜 보다가 후반 22분 토미 도일 대신 그라운드를 밟았고 경기가 끝날 때까지 뛰며 팀의 승리에 보탬이 됐다.



버밍엄 시티는 전반 5분 만에 상대 실책을 틈타 선제골을 기록했다.



상대 수비가 골키퍼에게 백패스한 게 다소 약하게 흘러가자 데머레이 그레이가 재빠르게 쇄도해 왼쪽 골라인 근처에서 공을 끊어냈고, 문전으로 쇄도해 그레이의 컷백을 받은 후루하시 교고가 가볍게 밀어 넣었다.



버밍엄 시티는 후반 27분 셰필드 유나이티드 구스타보 하머르의 하프라인 초장거리 슛을 내줘 동점을 허용했다.



버밍엄 시티는 후반 42분 제이 스탠스필드가 골대 정면에서 한 차례 접어 수비수를 제친 뒤 낮게 깐 왼발 슈팅으로 골망을 흔들어 승부를 갈랐다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!