윤동주 곁에는 그가 있었다…‘저항시인의 동반자’

입력 2025.08.14 (07:42) 수정 2025.08.14 (07:57)

[앵커]

올해는 광복 80주년이자, 저항시인 윤동주 서거 80주기입니다.

암울했던 일제강점기, 윤동주에게는 그의 찬란한 작품들이 세상에 나오기 까지 함께 식민의 고통을 나눴던 동반자가 있었는데, 바로 동생, 윤일주 시인입니다.

잘 알려지지 않았던 형제 시인의 애환이 창작 뮤지컬로 조명됐습니다.

김상협 기자입니다.

[리포트]

["어젯밤 꿈에 우리 만났기에 이렇게 그리워서 연필을 든다."]

형에 대한 그리움으로 채운 아우의 편지.

["시는 아픈 세상을 어루만지는 손, 시는 짙은 어둠을 밝혀주는 등불."]

나라 잃은 고통 속에서 시의 의미를 고민했던 형, 윤동주.

["별을 노래하는 마음으로 모든 죽어가는 것을 사랑해야지!"]

그에게 고민을 나누던 동생 윤일주는 고향 같은 존재였고, 일제강점기 굴곡의 역사를 살아내며 시에 저항정신을 담을 수 있었던 버팀목이었습니다.

[윤상원/연출가 : "그 의미가 너무 깊고, 그 시대가 일제강점기였기에 시를 사랑하는 사람의 마음이 어땠을까…."]

식민의 고통을 함께 나눈 형제애는 저항시인 윤동주의 시로 태어났습니다.

[박영수/윤동주 역 : "윤동주 시인은 그 이후의 세상을 더 많이 바라봤던 것 같아요. 독립이 되고 난 이후, 그리고 그런 것들에 대한 준비를 하기 위해서는 문학인으로서 그런 준비를…."]

윤동주의 처음이자 마지막이 된 '하늘과 바람과 별과 시'의 원래 제목은 '병원', 아픈 사람이 많은 세상을 시로 치유하고 싶다는 윤동주 형제의 꿈이었습니다.

[윤상원/연출가 : "윤동주 시인의 뜻이 민들레 홀씨처럼 퍼져서 시집으로, 작품으로, 그리고 현대 우리에게 어떤 메시지가 전달되고 뿌리 내린 것 같은…."]

KBS 뉴스 김상협입니다.

촬영기자:홍병국/영상편집:장수경/그래픽:여현수/화면제공:(주)섬으로 간 나비

