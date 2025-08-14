뉴스광장(제주)

배달앱 다회용기 주문 서비스 ‘본격’

입력 2025.08.14 (07:47) 수정 2025.08.14 (09:43)

[앵커]

제주도는 2040년까지 플라스틱 사용량을 절반으로 줄이는 '2040 플라스틱 제로' 계획을 추진하고 있는데요,

여러 번 쓸 수 있는 그릇으로 배달 음식을 주문하고 수거하는 사업이 시작됐습니다.

김가람 기자의 보도입니다.

[리포트]

샐러드 전문점에 배달 주문이 들어옵니다.

요청 사항을 확인해 보니 다회용기 주문.

스테인리스 그릇에 음식을 담아 전용 가방에 넣어두면 배달기사가 음식을 가져갑니다.

제주도가 본격 시작한 배달앱 다회용기 주문 사업입니다.

[김봉준/음식점 업주 : "친환경 용기를 주문 제작해서 사용하고 있었던 업장이었는데요. 비용도 절감할 수 있고, 또 위생적인 스테인리스 그릇에다가 직접 배달을 해주고 수거도 해주다 보니까."]

다회용기 주문은 먹깨비 같은 배달앱에서 요청 사항으로 선택할 수 있고, 다 먹은 그릇은 다시 전용 가방에 넣은 뒤 QR 코드로 반납을 신청하면 됩니다.

배달기사가 그릇을 재활용 도움센터에 갖다 두면 세척업체가 수거하는 방식입니다.

[강지훈/제주시 용담동 : "번거로울 수 있다고 생각했는데, 오히려 쓰레기도 덜 나오고 앱으로 간단하게 신청할 수 있어서, 그냥 앞에 반납만 하면 돼서 더 편리하고."]

제주도는 이용 활성화를 위해 소비자와 음식점에는 다회용기 주문 때 인센티브를 주고, 배달기사에게도 다회용기 회수 한 건당 2천 원을 지급하기로 했습니다.

올해 연동과 노형동에서 시범 사업을 하고 2027년까지 도 전역에 확대할 계획인데 현재 음식점 80여 곳이 참여했습니다.

[정근식/제주도 자원순환과장 : "실질적인 그들(소상공인과 배달기사)의 소득 상승으로 이어질 수 있거든요. 탈 플라스틱 정책과 지역의 상생이 함께하는."]

배달 음식에서도 플라스틱 사용량을 줄이려는 이번 시도가 성과를 거둘 수 있을지 주목됩니다.

KBS 뉴스 김가람입니다.

촬영기자:한창희

김가람
김가람 기자

