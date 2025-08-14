제주 사이버범죄 발생 급증…2년 새 2배 ‘껑충’

동영상 고정 취소

중고물품 사기나 피싱, 사이버성폭력, 도박 등 제주에서도 사이버범죄가 해마다 크게 늘고 있습니다.



제주경찰청이 최근 3년간 집계한 사이버범죄 사례를 보면 2022년 2천400여 건에서 이듬해 3천400여 건으로 40%가량 늘었고, 지난해에는 4천800여 건을 기록해 2년 동안 2배 가까이 껑충 뛰었습니다.



이 같은 사이버범죄에 대한 경각심을 높이기 위해 제주경찰청은 다음 달 16일까지 도내 대학생·대학원생을 대상으로 사이버 범죄 예방 영상 공모전을 진행합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!