“중국인 무비자 전국 확대, 제주 영향 가능성”
입력 2025.08.14 (07:51) 수정 2025.08.14 (09:45)
제주만 허용됐던 중국인 단체관광객 무비자 입국이 다음달 29일부터 9개월 동안 전국으로 확대됨에 따라 제주 관광 경기 회복세가 더뎌질 수 있다는 우려가 나왔습니다.
한국은행 제주본부는 지난 달 도내 관광서비스업 생산이 개선되고, 정부의 민생회복 소비쿠폰 등으로 소비 여건도 개선될 것으로 기대했습니다.
또 내국인 관광객 감소 폭은 줄고 크루즈 증편으로 외국인 증가 폭은 커져 지난달 관광객 수가 전년 대비 5만 명 늘었는데, 향후 중국인 단체 여행 수요와 중국 항공 노선 축소 여부에 따라 제주 관광 경기가 영향을 받을 것으로 봤습니다.
제주만 허용됐던 중국인 단체관광객 무비자 입국이 다음달 29일부터 9개월 동안 전국으로 확대됨에 따라 제주 관광 경기 회복세가 더뎌질 수 있다는 우려가 나왔습니다.
