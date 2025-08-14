제주형 생태계서비스지불제…마을 40여 곳 참여

동영상 고정 취소

생태계 보전 활동을 하면 보상금을 지급하는 제주형 생태계서비스지불제에 40여 개 마을이 참여한 것으로 나타났습니다.



제주도는 지난 2023년 9개 마을에서 시작해 지난해 19개 마을, 올해 14개 마을이 제주형 생태계서비스지불제에 참여했다고 밝혔습니다.



제주형 생태계서비스지불제는 지역 주민들이 숲 가꾸기나 습지·하천 환경정화 활동 등을 하면 보상금을 지급하는 제도입니다.



