제주형 생태계서비스지불제…마을 40여 곳 참여
입력 2025.08.14 (07:52) 수정 2025.08.14 (09:45)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
생태계 보전 활동을 하면 보상금을 지급하는 제주형 생태계서비스지불제에 40여 개 마을이 참여한 것으로 나타났습니다.
제주도는 지난 2023년 9개 마을에서 시작해 지난해 19개 마을, 올해 14개 마을이 제주형 생태계서비스지불제에 참여했다고 밝혔습니다.
제주형 생태계서비스지불제는 지역 주민들이 숲 가꾸기나 습지·하천 환경정화 활동 등을 하면 보상금을 지급하는 제도입니다.
제주도는 지난 2023년 9개 마을에서 시작해 지난해 19개 마을, 올해 14개 마을이 제주형 생태계서비스지불제에 참여했다고 밝혔습니다.
제주형 생태계서비스지불제는 지역 주민들이 숲 가꾸기나 습지·하천 환경정화 활동 등을 하면 보상금을 지급하는 제도입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 제주형 생태계서비스지불제…마을 40여 곳 참여
-
- 입력 2025-08-14 07:52:18
- 수정2025-08-14 09:45:22
생태계 보전 활동을 하면 보상금을 지급하는 제주형 생태계서비스지불제에 40여 개 마을이 참여한 것으로 나타났습니다.
제주도는 지난 2023년 9개 마을에서 시작해 지난해 19개 마을, 올해 14개 마을이 제주형 생태계서비스지불제에 참여했다고 밝혔습니다.
제주형 생태계서비스지불제는 지역 주민들이 숲 가꾸기나 습지·하천 환경정화 활동 등을 하면 보상금을 지급하는 제도입니다.
제주도는 지난 2023년 9개 마을에서 시작해 지난해 19개 마을, 올해 14개 마을이 제주형 생태계서비스지불제에 참여했다고 밝혔습니다.
제주형 생태계서비스지불제는 지역 주민들이 숲 가꾸기나 습지·하천 환경정화 활동 등을 하면 보상금을 지급하는 제도입니다.
-
-
신익환 기자 sih@kbs.co.kr신익환 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
제주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.