일상 속 쉼표…휴식과 치유의 숲속 공간

삭막한 도심을 벗어나 숲을 찾는 이들이 늘고 있습니다.



숲 근처 '숲세권', 숲으로 쉬러 가는 '숲캉스'라는 단어까지 유행하고 있는데요.



청주 외곽 숲속에 휴식과 치유를 위한 이색 공간이 마련됐습니다.



이자현 기자가 소개합니다.



청주의 대표 휴식 공간 가운데 한 곳인 옥화자연휴양림입니다.



울창한 잣나무 사이로 치유의 숲이 조성됐습니다.



신선한 공기를 마시면서 숲길을 따라 걷다 보면 산림치유센터가 나옵니다.



은은한 편백나무 향이 방문객을 맞이하고, 몸과 마음을 풀어줄 다양한 공간이 펼쳐집니다.



체온을 올려 혈액순환을 돕는 온열 치유실, 차로 마음을 가라앉히는 차 테라피실, 편백 향 가득한 공간에서 명상과 요가 등을 즐기는 공간까지.



숲속에서 휴식과 회복을 함께 경험할 수 있습니다.



[최현민/청주시 신봉동 : "너무 편하고 좋아요. 부모님하고 오면 되게 좋을 것 같아서 부모님 모시고 같이 오려고요."]



청주시는 올 연말까지 시설을 무료로 시범 운영한 뒤 의견 수렴을 거쳐 유료화 여부를 검토할 계획입니다.



[이범석/청주시장 : "'숲세권'이라는 가치에 크게 주목하고 있기 때문에 벌써 좋은 평가를 받고 있고, 앞으로는 전 국민들이 더 많이 찾는 그런 명소가 되리라고 기대하고 있습니다."]



자연 속에서 몸과 마음을 돌보는 옥화 치유의 숲이 이색 힐링 공간으로 자리 잡을지 주목됩니다.



KBS 뉴스 이자현입니다.



촬영:이승훈/영상편집:조의성



