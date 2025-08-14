충북도의회, 중국 헤이룽장성 교류 방문

동영상 고정 취소

충청북도의회 대표단이 3박 4일 일정으로 중국 헤이룽장성을 방문해 우호 교류를 이어가고 있습니다.



충북도의회는 중국 대표단과 바이오와 반도체, 이차전지 등 지역 주력 산업 협력 방안을 논의하고, 다음 달 개막할 영동세계국악엑스포와 제천국제한방천연물산업엑스포를 홍보하고 있습니다.



도의회와 중국 헤이룽장성은 2001년 우호 협정한 뒤 2년마다 상호 방문해 교류하고 있습니다.



