OTT 이용 소비자 “결제는 쉽지만 제공혜택은 낮아”

온라인 동영상 서비스, 이른바 OTT를 이용하는 소비자들은 결제 편의성은 높지만, 제공 혜택은 낮다고 평가하는 것으로 나타났습니다.



한국소비자원은 넷플릭스와 디즈니플러스 등 OTT 상위 5개 업체에 대한 소비자 만족도를 오늘(14일) 발표했습니다.



조사 결과 OTT 5개 사의 종합 만족도는 5점 만점에 평균 3.64점으로 나타났고, 이 가운데 넷플릭스가 3.75점을 기록해 가장 높았습니다.



티빙은 3.66점, 쿠팡플레이가 3.64점, 웨이브가 3.62점으로 뒤를 이었고 디즈니플러스는 3.51점을 기록해 가장 낮았습니다.



OTT의 핵심 서비스에 대한 전체적인 평가는 ‘결제 편의성’에 대한 만족도가 4.01점으로 가장 높았고, 이에 비해 콘텐츠 품질(3.75점)이나 ‘제공 혜택’(3.46점)에 대한 만족도는 상대적으로 낮았습니다.



결제는 쉽게 할 수 있지만, 콘텐츠 이용 등 제공 혜택은 그리 만족스럽지 않다고 평가했다는 의미입니다.



‘이용요금’ 항목에서는 쿠팡플레이가 3.74점으로 만족도가 가장 높았고, ‘콘텐츠 품질’ 항목에서는 넷플릭스(4.07점)가 1위였습니다.



또 서비스 이용 과정 항목 중 ‘서비스신뢰성’(3.94점)에 비해 ‘고객 공감’(3.65점)이나 ‘고객 응대’(3.66점) 만족도가 낮은 것으로 나타났습니다.



이번 조사에서 응답자들은 OTT를 선택하는 주된 이유로 ‘콘텐츠 다양성’(20.3%)을 꼽았습니다.



그다음은 ‘이용 요금의 적절성’(19.1%), ‘오리지널 콘텐츠의 만족성’(17.3%), ‘콘텐츠의 재미’(13.9%) 순이었습니다.



넷플릭스와 웨이브는 ‘콘텐츠가 다양해서’, 디즈니플러스와 티빙은 ‘오리지널 콘텐츠가 마음에 들어서’ 이용한다는 소비자가 많았습니다. 쿠팡플레이는 ‘이용요금이 적절해서’ 선택했다는 응답이 우세했습니다.



또 OTT 요금제와 관련해서는 가장 저렴한 요금제 선호가 뚜렷했습니다.



넷플릭스는 ‘광고형 스탠더드’(39.3%), 디즈니플러스는 ‘스탠더드’(53.3%), 웨이브는 ‘베이직’(42.0%), 쿠팡플레이는 ‘로켓와우 멤버십’(99.7%), 티빙은 ‘광고형 스탠더드’(40.3%) 요금제를 이용하는 경우가 많았습니다.



다만 조사 이후 출시된 쿠팡플레이 ‘스포츠패스’, 티빙·웨이브가 ‘더블 이용권’은 조사 대상에 포함되지 않았습니다.



한편, OTT를 이용하는 중 불만·피해를 경험한 소비자는 전체의 12.2%로, 이 가운데 접속·서버 장애에 대한 불만이 42.1%로 가장 많았습니다.



이번 조사는 월간 활성 사용자 수가 가장 많은 OTT 5개 업체를 대상으로, 이들 업체를 이용한 경험이 있는 소비자 300명씩, 모두 1천 500명에 대해 온라인 설문조사 방식으로 이뤄졌습니다.



소비자원은 이번 조사 결과를 토대로 OTT 사업자에게 시스템 유지보수 관리 강화, 다양한 요금제 운영, 민원 접수 절차 간소화 등 서비스 개선을 요청할 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!