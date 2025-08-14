충북 학생 100명 ‘교육 정책’ 제안
입력 2025.08.14 (07:59) 수정 2025.08.14 (09:56)
학생들이 직접 교육 정책을 제안하는 '충북 교육 100명의 목소리' 행사가 어제 청주에서 열렸습니다.
행사에서 지역 중·고등학생 100여 명은 충북교육 5대 정책 등에 대한 강의를 듣고 12개의 분임으로 토의한 뒤 제안을 발표했습니다.
충청북도교육청은 학생들이 제안한 교육 정책과 관련 설문조사 결과 등을 오는 10월, 충북교육박람회에서 발표할 예정입니다.
김영중 기자 gnome@kbs.co.kr
