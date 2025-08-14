충북 학생 100명 ‘교육 정책’ 제안

동영상 고정 취소

학생들이 직접 교육 정책을 제안하는 '충북 교육 100명의 목소리' 행사가 어제 청주에서 열렸습니다.



행사에서 지역 중·고등학생 100여 명은 충북교육 5대 정책 등에 대한 강의를 듣고 12개의 분임으로 토의한 뒤 제안을 발표했습니다.



충청북도교육청은 학생들이 제안한 교육 정책과 관련 설문조사 결과 등을 오는 10월, 충북교육박람회에서 발표할 예정입니다.



