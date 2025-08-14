청주시, 호우피해지역 상수도 요금 감면

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

청주시가 지난달, 집중호우로 피해를 입은 옥산면과 오창읍 주민들의 9월과 10월 고지분 상수도 요금을 모두 감면해 주기로 했습니다.



지원 대상은 국가재난안전관리시스템에 등록된 상수도 사용자로, 별도의 신청 절차 없이 일괄 감면됩니다.



