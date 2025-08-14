KBS ‘불후의 명곡’ 임영웅 특집 방청객 신청 폭주

가수 임영웅이 출연하는 KBS 2TV 음악 예능 프로그램 '불후의 명곡-임영웅과 친구들 특집' 방청객 신청에 1만 명 가까이 신청했습니다.



'불후의 명곡-임영웅과 친구들 특집' 명곡판정단 모집이 시작된 지난 8일 이후 신청 마감된 오늘(14일) 자정까지 엿새 동안 KBS 불후의 명곡 공식 홈페이지와 앱에는 약 9천 개의 신청 게시글이 작성됐습니다.



선정된 명곡판정단은 내일(15일) 오후부터 전화로 개별 안내될 예정이며, 특집 방송 1, 2부 녹화는 오는 18일에 진행됩니다.



특집 방송 1부는 이적, 노브레인, 전종혁 2부에는 린, 로이킴, 최유리, 조째즈 등 임영웅의 동료 가수들이 함께 출연해 무대를 꾸밉니다.



KBS '불후의 명곡-임영웅과 친구들 특집'은 오는 30일과 다음 달 6일, 2주에 걸쳐 2TV에서 오후 6시 5분에 방송됩니다.



한편, 임영웅은 '불후의 명곡' 특집 방송 하루 전인 29일, 약 3년 2개월 만의 정규 앨범 '아임 히어로 2'(IM HERO 2)를 발매할 예정입니다.



[사진 출처 : 물고기 뮤직 제공]



