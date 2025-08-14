문화

영상으로 보는 ‘광복 80년’…한국영상자료원, 내일(15일)부터 VOD 기획전

입력 2025.08.14 (08:00)

광복 80주년을 맞아 한국영상자료원이 기록영상 기획전을 진행합니다.

한국영상자료원은 내일(15일)부터 한 달 동안 주문형비디오(VOD) 기획전 '해방과 번영의 신화'를 진행한다고 밝혔습니다.

이번 기획전은 홈페이지를 통해 광복의 의미를 되짚을 수 있는 기록 영상을 공개합니다.

이번에 공개되는 영상은 유럽에서 독립운동을 벌인 황기환 지사의 활동을 담은 '아장스제네랄영화사 뉴스영화'를 비롯해 김구의 장례식이 담긴 '대한민국 임시정부 주석 고 백범 김구 선생 국민장', 대한민국 정부수립 선포식을 기록한 '대한민국 독립의 날'과 '한국 정부로 통치권 이양' 등 10편입니다.

또, 고도 경제성장의 첫발을 내디뎠던 1960년대 말 서울의 모습을 담은 '서울의 발전상'도 선보입니다.

이번 영상은 영상자료원의 소장 자료들로 색 보정 등을 거쳐 공개되며, 관람은 무료입니다.

[사진 출처 : 한국영상자료원 제공]

