“드라마야? 현실이야?” 차은우 훈련소 근황 공개…입대 16일 만

지난달 육군으로 입대한 그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우의 훈련소 근황이 공개됐습니다.



육군훈련소는 홈페이지 '훈련병 스케치' 코너를 통해 차은우를 비롯해 훈련병들의 사진을 공개했습니다.



차은우는 정돈된 군복 차림에 중대장 훈련병 완장을 차고 사진을 찍었습니다.



차은우는 앞서 지난달 28일 충남 논산 육군훈련소에 입소해 기초군사훈련을 받고 있습니다.



차은우는 이후 육군 군악대에서 복무할 예정이며, 오는 2027년 1월 27일 전역합니다.



입대 전 차은우는 라이브 방송에서 입대 후 자신의 30대가 궁금하고 기대된다며, 팬들에게 작별 인사를 전했습니다.



한편, 차은우는 다음 달 사전 제작한 솔로 앨범을 발매하며, 입대 전 촬영을 마친 넷플릭스 시리즈 '더원더풀스'와 영화 '퍼스트 라이드' 공개를 앞두고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 육군훈련소 홈페이지 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!