문화

“드라마야? 현실이야?” 차은우 훈련소 근황 공개…입대 16일 만

입력 2025.08.14 (08:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

지난달 육군으로 입대한 그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우의 훈련소 근황이 공개됐습니다.

육군훈련소는 홈페이지 '훈련병 스케치' 코너를 통해 차은우를 비롯해 훈련병들의 사진을 공개했습니다.

차은우는 정돈된 군복 차림에 중대장 훈련병 완장을 차고 사진을 찍었습니다.

차은우는 앞서 지난달 28일 충남 논산 육군훈련소에 입소해 기초군사훈련을 받고 있습니다.

차은우는 이후 육군 군악대에서 복무할 예정이며, 오는 2027년 1월 27일 전역합니다.

입대 전 차은우는 라이브 방송에서 입대 후 자신의 30대가 궁금하고 기대된다며, 팬들에게 작별 인사를 전했습니다.

한편, 차은우는 다음 달 사전 제작한 솔로 앨범을 발매하며, 입대 전 촬영을 마친 넷플릭스 시리즈 '더원더풀스'와 영화 '퍼스트 라이드' 공개를 앞두고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 육군훈련소 홈페이지 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “드라마야? 현실이야?” 차은우 훈련소 근황 공개…입대 16일 만
    • 입력 2025-08-14 08:00:19
    문화
지난달 육군으로 입대한 그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우의 훈련소 근황이 공개됐습니다.

육군훈련소는 홈페이지 '훈련병 스케치' 코너를 통해 차은우를 비롯해 훈련병들의 사진을 공개했습니다.

차은우는 정돈된 군복 차림에 중대장 훈련병 완장을 차고 사진을 찍었습니다.

차은우는 앞서 지난달 28일 충남 논산 육군훈련소에 입소해 기초군사훈련을 받고 있습니다.

차은우는 이후 육군 군악대에서 복무할 예정이며, 오는 2027년 1월 27일 전역합니다.

입대 전 차은우는 라이브 방송에서 입대 후 자신의 30대가 궁금하고 기대된다며, 팬들에게 작별 인사를 전했습니다.

한편, 차은우는 다음 달 사전 제작한 솔로 앨범을 발매하며, 입대 전 촬영을 마친 넷플릭스 시리즈 '더원더풀스'와 영화 '퍼스트 라이드' 공개를 앞두고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 육군훈련소 홈페이지 제공]
임재성
임재성 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

동부간선도로 통제 해제…이 시각 도림천

동부간선도로 통제 해제…이 시각 도림천
수도권 최고 70mm 폭우…아침 출근길 고비

수도권 최고 70mm 폭우…아침 출근길 고비
세금 깎아 지방 주택 구매 유도<br>…1가구 1주택 특례 확대

세금 깎아 지방 주택 구매 유도…1가구 1주택 특례 확대
이재명 정부 5년 청사진 나왔다<br>…‘1호’ 과제는 개헌

이재명 정부 5년 청사진 나왔다…‘1호’ 과제는 개헌
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.