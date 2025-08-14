음성 대소 다올찬수박 육묘장 준공
입력 2025.08.14 (08:02)
음성군 대소면에 지역 특산물인 다올찬 수박 육묘장이 건립됐습니다.
시설은 전체 7천여 ㎡ 규모로, 온실 발아실과 활착실, 접목실, 로봇재배기 등을 갖췄습니다.
