휴업 ‘하동 한국병원’, 운영 1년도 안 돼 폐업

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

경영난으로 지난 5월부터 휴업 중이던 하동 한국병원이 결국 폐업했습니다.



지난해 9월 30병상 규모로 개원한 하동 한국병원은 운영 1년이 안 돼 지난달 폐업 신고를 하고 문을 닫았고, 일부 직원의 임금체불이 있는 것으로 전해지고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!