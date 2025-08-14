휴업 ‘하동 한국병원’, 운영 1년도 안 돼 폐업
입력 2025.08.14 (08:07) 수정 2025.08.14 (09:31)
경영난으로 지난 5월부터 휴업 중이던 하동 한국병원이 결국 폐업했습니다.
지난해 9월 30병상 규모로 개원한 하동 한국병원은 운영 1년이 안 돼 지난달 폐업 신고를 하고 문을 닫았고, 일부 직원의 임금체불이 있는 것으로 전해지고 있습니다.
지난해 9월 30병상 규모로 개원한 하동 한국병원은 운영 1년이 안 돼 지난달 폐업 신고를 하고 문을 닫았고, 일부 직원의 임금체불이 있는 것으로 전해지고 있습니다.
경영난으로 지난 5월부터 휴업 중이던 하동 한국병원이 결국 폐업했습니다.
지난해 9월 30병상 규모로 개원한 하동 한국병원은 운영 1년이 안 돼 지난달 폐업 신고를 하고 문을 닫았고, 일부 직원의 임금체불이 있는 것으로 전해지고 있습니다.
지난해 9월 30병상 규모로 개원한 하동 한국병원은 운영 1년이 안 돼 지난달 폐업 신고를 하고 문을 닫았고, 일부 직원의 임금체불이 있는 것으로 전해지고 있습니다.
