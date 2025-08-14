뉴스광장(창원)

‘LG전자 어린이집’ 난항…경상남도 “사전 컨설팅 도입”

입력 2025.08.14 (08:07) 수정 2025.08.14 (09:32)

경상남도 감사위원회가 LG전자 창원공장 직장어린이집 사업 문제를 '찾아가는 사전컨설팅 감사' 제도로 해결하기로 했습니다.

LG전자 창원공장은 낡은 직장어린이집을 개선하려 했으나 입지 기준 관련 법령 등 문제로 수개월째 답보 상태입니다.

경상남도 감사위원회가 LG전자 창원공장 직장어린이집 사업 문제를 '찾아가는 사전컨설팅 감사' 제도로 해결하기로 했습니다.

LG전자 창원공장은 낡은 직장어린이집을 개선하려 했으나 입지 기준 관련 법령 등 문제로 수개월째 답보 상태입니다.
