경남건축사회, 함양·산청에서 ‘도민 건축대학’
입력 2025.08.14 (08:08) 수정 2025.08.14 (09:32)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경남건축사회는 함양과 산청 지역을 답사하는 도민 건축대학 참가 신청자를 오는 29일까지 모집합니다.
참가 신청자들은 다음 달 17일, 일두고택과 남계서원, 상림숲과 수선사 등 지역 명소를 방문하며, 건축 전문가들의 해설을 들을 수 있습니다.
참가 신청자들은 다음 달 17일, 일두고택과 남계서원, 상림숲과 수선사 등 지역 명소를 방문하며, 건축 전문가들의 해설을 들을 수 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경남건축사회, 함양·산청에서 ‘도민 건축대학’
-
- 입력 2025-08-14 08:08:08
- 수정2025-08-14 09:32:20
경남건축사회는 함양과 산청 지역을 답사하는 도민 건축대학 참가 신청자를 오는 29일까지 모집합니다.
참가 신청자들은 다음 달 17일, 일두고택과 남계서원, 상림숲과 수선사 등 지역 명소를 방문하며, 건축 전문가들의 해설을 들을 수 있습니다.
참가 신청자들은 다음 달 17일, 일두고택과 남계서원, 상림숲과 수선사 등 지역 명소를 방문하며, 건축 전문가들의 해설을 들을 수 있습니다.
-
-
손원혁 기자 wh_son@kbs.co.kr손원혁 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
창원-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.