경남건축사회, 함양·산청에서 ‘도민 건축대학’

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

경남건축사회는 함양과 산청 지역을 답사하는 도민 건축대학 참가 신청자를 오는 29일까지 모집합니다.



참가 신청자들은 다음 달 17일, 일두고택과 남계서원, 상림숲과 수선사 등 지역 명소를 방문하며, 건축 전문가들의 해설을 들을 수 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!