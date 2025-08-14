진주시, ‘진양호동물원 기본설계’ 일본 전문가 협력

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

진주시가 일본 '아사히야마 동물원' 관계자를 초청해 진양호동물원 확대 이전 사업을 위한 자문을 받았습니다.



진주시는 동물의 서식환경과 사육시설 배치 등 동물원 운영 조언을 토대로 진양호동물원 기본설계를 조정 계획입니다.



