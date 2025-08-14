고성군 “비브리오패혈증 주의 어패류 생식 자제”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

고성군이 비브리오패혈증 발생 위험에 대비해 해산물 생식 자제와 개인위생 수칙 준수를 당부했습니다.



고성군은 특히 간 질환자나 당뇨병 등 면역 저하자는 비브리오패혈증 감염 때 치사율이 50%에 달한다며 주의를 당부했습니다.



