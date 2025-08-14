현대차 노조, 올해 임단협 교섭 결렬 선언

동영상 고정 취소

현대자동차 노사의 올해 임금 및 단체협상 교섭이 결렬됐습니다.



현대차 노조는 17차 임단협 교섭에서 "사측이 협상안을 일괄 제시하라는 요구에 응하지 않고 있다"며 결렬을 선언했습니다.



이에 따라 노조는 중앙노동위원회에서 조정 중지 결정을 받고 조합원 과반의 찬성을 얻으면 합법적으로 파업할 수 있습니다.



회사 측은 "관세 등으로 경영환경이 어려운 시기에 노조가 결렬을 선언해 유감스럽다"고 밝혔습니다.



