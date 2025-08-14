김태선 의원 ‘해양수도 지원 특별법’ 대표 발의
입력 2025.08.14 (08:16) 수정 2025.08.14 (10:05)
더불어민주당 김태선 의원이 해양수산부 등 해양 관련 공공기관의 부산 이전과 정착을 지원하는 내용을 담은 '해양 수도 지원 특별법'을 대표 발의했습니다.
김 의원은 "해양수산부 이전은 수도권 일극 체제를 완화하고, 지역 균형발전을 이루기 위한 핵심 국정과제로 신속한 실행이 필요하다"며, "부·울·경 전역이 글로벌 해양 수도로 성장하게 될 것"이라고 입법 취지를 설명했습니다.
더불어민주당 김태선 의원이 해양수산부 등 해양 관련 공공기관의 부산 이전과 정착을 지원하는 내용을 담은 '해양 수도 지원 특별법'을 대표 발의했습니다.
김 의원은 "해양수산부 이전은 수도권 일극 체제를 완화하고, 지역 균형발전을 이루기 위한 핵심 국정과제로 신속한 실행이 필요하다"며, "부·울·경 전역이 글로벌 해양 수도로 성장하게 될 것"이라고 입법 취지를 설명했습니다.
박영하 기자 ha93@kbs.co.kr
