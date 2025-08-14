울산도시공사, 수소 발전시장 우선협상대상자 선정

동영상 고정 취소

울산도시공사가 올해 일반수소 발전시장 경쟁입찰에서 우선협상대상자로 선정됐습니다.



전국 12개 수소 시범도시 가운데 지자체가 직접 전기를 생산·판매하는 첫 사례로, 울산 북구 율동지구의 1.32메가와트급 수소연료전지 발전소를 기반으로 하고 있습니다.



도시공사는 더 유리한 조건에 전력을 공급할 수 있게 돼 연간 약 11억 원의 추가 수익을 기대한다고 밝혔습니다.



