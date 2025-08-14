“취약노동자 보호”…울산 근로자이음센터 개소
입력 2025.08.14 (08:17) 수정 2025.08.14 (10:05)
노동법 사각지대에 놓인 비정규직 등의 권익을 보호하는 근로자이음센터가 울산에도 문을 열었습니다.
근로자이음센터는 노동자들에게 법률 상담과 분쟁예방서비스 등을 제공하는 기관으로, 울산에선 자동차와 조선 등 주요 업종 종사자들에게 맞춤형 프로그램을 제공할 계획입니다.
지난해 기준 울산의 임금근로자 중 비정규직은 36% 정도로 역대 최고치를 기록해 센터 운영의 필요성이 제기됐습니다.
