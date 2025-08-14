뉴스광장(울산)

“버스노선 동구민에 여전히 불편…개선 요구”

입력 2025.08.14 (08:17) 수정 2025.08.14 (10:05)

울산시가 버스노선을 개편한 지 7개월이 지났지만 동구 주민들은 여전히 불편을 겪고 있다는 지적이 제기됐습니다.

진보당 울산시당 동구 지역위원회는 기자회견을 열고 "자체 설문조사에 응답한 동구 주민 81.6%가 노선 개편에 만족하지 못했다"며, "특히 좌석버스 증가로 비용이 늘었고 일반 노선버스의 배차 간격도 길어져 불편을 호소하고 있다"고 말했습니다.

이에 따라 배차 간격 축소와 시내 방향 노선 확대 등을 울산시에 요구했습니다.

김옥천
김옥천 기자

