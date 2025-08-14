“버스노선 동구민에 여전히 불편…개선 요구”

동영상 고정 취소

울산시가 버스노선을 개편한 지 7개월이 지났지만 동구 주민들은 여전히 불편을 겪고 있다는 지적이 제기됐습니다.



진보당 울산시당 동구 지역위원회는 기자회견을 열고 "자체 설문조사에 응답한 동구 주민 81.6%가 노선 개편에 만족하지 못했다"며, "특히 좌석버스 증가로 비용이 늘었고 일반 노선버스의 배차 간격도 길어져 불편을 호소하고 있다"고 말했습니다.



이에 따라 배차 간격 축소와 시내 방향 노선 확대 등을 울산시에 요구했습니다.



