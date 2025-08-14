내년 상반기 개원 울주군립병원 명칭 공모
입력 2025.08.14 (08:18) 수정 2025.08.14 (10:05)
울산 울주군은 내년 상반기 개원을 앞둔 가칭 '울주군립병원'의 명칭을 공모합니다.
이번 공모는 지역 공공의료기관으로서 신뢰감을 줄 수 있는 명칭을 발굴하기 위해 진행하며, 오는 18일부터 다음 달 17일까지 접수한 공모작 중 심사를 거쳐 상장과 상금을 줍니다.
이번 공모는 지역 공공의료기관으로서 신뢰감을 줄 수 있는 명칭을 발굴하기 위해 진행하며, 오는 18일부터 다음 달 17일까지 접수한 공모작 중 심사를 거쳐 상장과 상금을 줍니다.
