‘가덕도신공항·경부선 지하화’…국정 과제 확정

가덕도 신공항과 해양 공공기관 이전 등 지역 현안 해결에 힘이 실리게 됐습니다.



부산 지역 주요 현안이 이재명 정부의 국정 운영 청사진이 남긴 5개년 계획에 포함됐습니다.



강지아 기자가 취재했습니다.



[리포트]



대통령 직속 국정기획위원회는 부산 지역 7개 공약과 15대 추진 과제를 제시했습니다.



첫째는 '해양수산부 부산 이전'입니다.



두 번째 공약은 '100대 기업 유치'입니다.



여기에 추진 과제로 물류 대기업 부산 이전과 해사법원 신설, 동남권투자공사 신설이 명시됐습니다.



세 번째 공약은 'e-스포츠 중심지 육성'입니다.



부산 지역 네 번째 공약은 '북극항로를 선도하는 육해공 트라이포트'입니다.



여기에는 가덕도신공항 차질 없는 추진과 북극항로 전용 선박 건조 지원 등 5가지 추진 과제가 포함됐습니다.



부·울·경 30분대 생활권 시대를 여는 광역교통망 구축도 제시됐습니다.



이를 위해 부산-마산 복선전철 조기 개통, 부전역을 동남권 중심역으로 격상 등의 추진 과제가 들어갔습니다.



또 경부선 철도 지하화와 공공기관 부산 이전이 포함됐습니다.



해양 공공 기관의 부산 이전에 가속도가 붙을 전망입니다.



[박수현/균형성장특별위원장 : "지방시대위원회 내에 이 지역 공약 이행 특위를 만들어서 단기별로 이행을 점검하도록 그렇게 했습니다."]



공약 이행을 위해 대통령 직속 지방시대위원회 기능이 강화되고, 이행을 점검할 가칭 '국가균형성장전략회의'도 신설될 예정입니다.



KBS 뉴스 강지아입니다.



