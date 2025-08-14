폐업한 금은방에서 귀금속 절도 50대 영장
입력 2025.08.14 (08:23) 수정 2025.08.14 (10:08)
부산 강서경찰서는 폐업한 금은방에서 귀금속을 훔친 혐의로 50대 남성에 대해 구속영장을 신청했습니다.
이 남성은 지난달 29일 새벽 부산 강서구 명지동의 한 금은방에서 귀금속 200점, 시가 2천만 원 상당을 훔친 혐의를 받고 있습니다.
경찰은 또 해당 남성에게 차명으로 렌터카를 빌려주고 휴대전화를 개통해 주는 등 도움을 준 혐의로 2명을 쫓고 있습니다.
