제41회 KBS부산 무용콩쿠르 폐막

입력 2025.08.14 (08:23)

국내 최고 권위의 무용축제인 제41회 KBS부산무용콩쿠르 본선이 어제 부산문화회관에서 열렸습니다.

일반부 현대무용에 출전한 김승욱씨가 대상의 영광을 안았고 한국무용 전통 이수민, 한국무용 창작 이현석, 발레 김민섭씨가 각각 일반부 금상을 받았습니다.

올해 대회는 KBS부산 개국 90주년을 맞아 기존 일반부,고등부에다 중등부까지 참가범위를 확대해 대회 사상 가장 많은 270명이 열띤 경쟁을 펼쳤습니다.

제41회 KBS부산무용콩쿠르 본선은 오는 29일 오후 2시 10분, KBS 1TV로 녹화 방송됩니다.

  제41회 KBS부산 무용콩쿠르 폐막
    입력 2025-08-14 08:23:46
    • 수정2025-08-14 10:08:12
    뉴스광장(부산)
국내 최고 권위의 무용축제인 제41회 KBS부산무용콩쿠르 본선이 어제 부산문화회관에서 열렸습니다.

일반부 현대무용에 출전한 김승욱씨가 대상의 영광을 안았고 한국무용 전통 이수민, 한국무용 창작 이현석, 발레 김민섭씨가 각각 일반부 금상을 받았습니다.

올해 대회는 KBS부산 개국 90주년을 맞아 기존 일반부,고등부에다 중등부까지 참가범위를 확대해 대회 사상 가장 많은 270명이 열띤 경쟁을 펼쳤습니다.

제41회 KBS부산무용콩쿠르 본선은 오는 29일 오후 2시 10분, KBS 1TV로 녹화 방송됩니다.
강지아
강지아 기자

