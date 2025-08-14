“퇴직 버스 기사 70세까지 고용 관행 없애야”

동영상 고정 취소

최근 부산에서 시내버스가 돌진해 보행자 2명이 사망한 사고와 관련해 민주노총 공공운수노조가 고령 운전자를 촉탁 고용 관행을 폐지할 것을 요구했습니다.



노조는 "퇴직 기사를 70세까지 1년 단위로 고용하는 관행이 여전하다"며 "만 65세 이상 기사를 채용하는 버스 업체는 준공영제 퇴출 등 강력히 제재해야 한다"고 강조했습니다.



전기버스 제동장치 등에 대한 전수 점검도 필요하다고 설명했습니다.



