뉴스광장(대구)

1톤짜리 철판에 깔려…반복되는 산재 사망 왜?

입력 2025.08.14 (08:30) 수정 2025.08.14 (09:27)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

새 정부에 공동 대응…대구·경북, 다시 손잡는다

새 정부에 공동 대응…대구·경북, 다시 손잡는다
해외출장에 아내 동행?…“배임 횡령 소지”

해외출장에 아내 동행?…“배임 횡령 소지”

다음
[앵커]

최근 잇따르는 산업재해에 대통령이 산재 사망사고를 직접 보고하라는 지시까지 내렸는데요.

대통령이 산재 근절을 강조한 당일에도 성주에서 60대 남성이 철판에 깔려 숨지는 등 관련 사고가 끊이지 않고 있습니다.

박준우 기자가 취재했습니다.

[리포트]

성주의 한 철제 계단 제작업체.

그제 오후 2시 20분쯤, 이곳에서 작업을 하던 60대 남성이 철판에 깔려 숨졌습니다.

크레인에 걸어두었던 철판이 균형을 잃고 넘어지면서 아래에 있던 작업자를 덮친 겁니다.

철판은 가로 2.2m, 세로 5m 크기로, 무게만 1톤에 달했습니다.

[공장 관계자/음성변조 : "똑바로 체결한 상태에서 확인을 한 번 더 하고 들어가야 하는데 이것(고정장치)도 물린 게 아니고 3분의 1만 걸렸어."]

현재 공장에는 전면 작업중지 명령이 내려졌고, 경찰과 노동당국이 산업안전보건법과 중대재해처벌법 위반 여부를 조사하고 있습니다.

이재명 대통령이 산재 공화국을 반드시 뜯어고치겠다고 선언한 당일 다시 사망 사고가 난 겁니다.

[이재명 대통령 : "필요하면 관련 법을 개정해서라도 이런 후진적인 산재 공화국을 반드시 벗어나도록 해야 되겠습니다."]

올해 대구 경북의 산재 사망자 수는 52명, 지난해 같은 기간보다 73%나 많습니다.

건설업 23명, 제조업 16명 등의 순이었습니다.

특히 지난해 전국 산재 사망사고의 61%가 50인 미만 업체에서 발생했습니다.

[김성희/고려대 산업노동정책연구소 소장 : "(영세업체는) 방치되고 있는 측면이 있는데 중대 재해가 발생한 사업장과 그런 업종에 대한 집중 점검은 반드시 필요하다…."]

'사회적 타살'로 불리는 산재 사망 사고, 일하다 죽는 사람이 없도록 철저한 대책이 시급합니다.

KBS 뉴스 박준우입니다.

촬영기자:백창민/그래픽:인푸름

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 1톤짜리 철판에 깔려…반복되는 산재 사망 왜?
    • 입력 2025-08-14 08:30:41
    • 수정2025-08-14 09:27:50
    뉴스광장(대구)
[앵커]

최근 잇따르는 산업재해에 대통령이 산재 사망사고를 직접 보고하라는 지시까지 내렸는데요.

대통령이 산재 근절을 강조한 당일에도 성주에서 60대 남성이 철판에 깔려 숨지는 등 관련 사고가 끊이지 않고 있습니다.

박준우 기자가 취재했습니다.

[리포트]

성주의 한 철제 계단 제작업체.

그제 오후 2시 20분쯤, 이곳에서 작업을 하던 60대 남성이 철판에 깔려 숨졌습니다.

크레인에 걸어두었던 철판이 균형을 잃고 넘어지면서 아래에 있던 작업자를 덮친 겁니다.

철판은 가로 2.2m, 세로 5m 크기로, 무게만 1톤에 달했습니다.

[공장 관계자/음성변조 : "똑바로 체결한 상태에서 확인을 한 번 더 하고 들어가야 하는데 이것(고정장치)도 물린 게 아니고 3분의 1만 걸렸어."]

현재 공장에는 전면 작업중지 명령이 내려졌고, 경찰과 노동당국이 산업안전보건법과 중대재해처벌법 위반 여부를 조사하고 있습니다.

이재명 대통령이 산재 공화국을 반드시 뜯어고치겠다고 선언한 당일 다시 사망 사고가 난 겁니다.

[이재명 대통령 : "필요하면 관련 법을 개정해서라도 이런 후진적인 산재 공화국을 반드시 벗어나도록 해야 되겠습니다."]

올해 대구 경북의 산재 사망자 수는 52명, 지난해 같은 기간보다 73%나 많습니다.

건설업 23명, 제조업 16명 등의 순이었습니다.

특히 지난해 전국 산재 사망사고의 61%가 50인 미만 업체에서 발생했습니다.

[김성희/고려대 산업노동정책연구소 소장 : "(영세업체는) 방치되고 있는 측면이 있는데 중대 재해가 발생한 사업장과 그런 업종에 대한 집중 점검은 반드시 필요하다…."]

'사회적 타살'로 불리는 산재 사망 사고, 일하다 죽는 사람이 없도록 철저한 대책이 시급합니다.

KBS 뉴스 박준우입니다.

촬영기자:백창민/그래픽:인푸름
박준우
박준우 기자

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘구속’ 김건희 탑승 호송차, 특검 사무실 도착

[속보] ‘구속’ 김건희 탑승 호송차, 특검 사무실 도착
[속보] 국방부, 내란 특검 수사 관련 이승오 합참 작전본부장 직무정지

[속보] 국방부, 내란 특검 수사 관련 이승오 합참 작전본부장 직무정지
오전까지 중부지방에 집중호우<br>…수도권 시간당 최대 70mm

오전까지 중부지방에 집중호우…수도권 시간당 최대 70mm
세금 깎아 지방 주택 구매 유도<br>…1가구 1주택 특례 확대

세금 깎아 지방 주택 구매 유도…1가구 1주택 특례 확대
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.