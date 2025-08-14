배기가스 저감 장치 훔친 러시아인 징역 1년

동영상 고정 취소

대구지방법원은 폐차장에 보관 중인 차량 배기가스 저감 장치를 훔친 혐의로 기소된 러시아 국적 30대 남성에게 징역 1년을 선고했습니다.



남성은 2023년 4월 세 차례에 걸쳐 영천의 한 폐차장에서 보관 중인 배기가스 저감 장치 18개를 훔친 혐의로 기소됐습니다.



재판부는 피해액이 적지 않은 데다 피해자와 합의하지도 못했다며 양형 이유를 밝혔습니다.



