배기가스 저감 장치 훔친 러시아인 징역 1년
입력 2025.08.14 (08:34) 수정 2025.08.14 (09:28)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
대구지방법원은 폐차장에 보관 중인 차량 배기가스 저감 장치를 훔친 혐의로 기소된 러시아 국적 30대 남성에게 징역 1년을 선고했습니다.
남성은 2023년 4월 세 차례에 걸쳐 영천의 한 폐차장에서 보관 중인 배기가스 저감 장치 18개를 훔친 혐의로 기소됐습니다.
재판부는 피해액이 적지 않은 데다 피해자와 합의하지도 못했다며 양형 이유를 밝혔습니다.
남성은 2023년 4월 세 차례에 걸쳐 영천의 한 폐차장에서 보관 중인 배기가스 저감 장치 18개를 훔친 혐의로 기소됐습니다.
재판부는 피해액이 적지 않은 데다 피해자와 합의하지도 못했다며 양형 이유를 밝혔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 배기가스 저감 장치 훔친 러시아인 징역 1년
-
- 입력 2025-08-14 08:34:53
- 수정2025-08-14 09:28:20
대구지방법원은 폐차장에 보관 중인 차량 배기가스 저감 장치를 훔친 혐의로 기소된 러시아 국적 30대 남성에게 징역 1년을 선고했습니다.
남성은 2023년 4월 세 차례에 걸쳐 영천의 한 폐차장에서 보관 중인 배기가스 저감 장치 18개를 훔친 혐의로 기소됐습니다.
재판부는 피해액이 적지 않은 데다 피해자와 합의하지도 못했다며 양형 이유를 밝혔습니다.
남성은 2023년 4월 세 차례에 걸쳐 영천의 한 폐차장에서 보관 중인 배기가스 저감 장치 18개를 훔친 혐의로 기소됐습니다.
재판부는 피해액이 적지 않은 데다 피해자와 합의하지도 못했다며 양형 이유를 밝혔습니다.
-
-
박진영 기자 jyp@kbs.co.kr박진영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대구-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.