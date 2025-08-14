경찰, 광복절 폭주족 특별단속
입력 2025.08.14 (08:35) 수정 2025.08.14 (09:28)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
대구·경북 경찰이 광복절 폭주족 특별 단속에 나섭니다.
대구경찰청은 대구 시내 주요 집결지 15곳에 비노출차량과 사복경찰을 투입해 폭주족 집결을 원천 차단하고, 실시간 이륜차 불법행위도 적발합니다.
경북경찰청도 폭주 우려가 큰 경북 주요 집결지를 중심으로 단속 인력을 미리 배치해 위법 행위가 적발되면 영상으로 기록하고 수사를 통해 엄중 처벌하기로 했습니다.
대구경찰청은 대구 시내 주요 집결지 15곳에 비노출차량과 사복경찰을 투입해 폭주족 집결을 원천 차단하고, 실시간 이륜차 불법행위도 적발합니다.
경북경찰청도 폭주 우려가 큰 경북 주요 집결지를 중심으로 단속 인력을 미리 배치해 위법 행위가 적발되면 영상으로 기록하고 수사를 통해 엄중 처벌하기로 했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경찰, 광복절 폭주족 특별단속
-
- 입력 2025-08-14 08:35:29
- 수정2025-08-14 09:28:20
대구·경북 경찰이 광복절 폭주족 특별 단속에 나섭니다.
대구경찰청은 대구 시내 주요 집결지 15곳에 비노출차량과 사복경찰을 투입해 폭주족 집결을 원천 차단하고, 실시간 이륜차 불법행위도 적발합니다.
경북경찰청도 폭주 우려가 큰 경북 주요 집결지를 중심으로 단속 인력을 미리 배치해 위법 행위가 적발되면 영상으로 기록하고 수사를 통해 엄중 처벌하기로 했습니다.
대구경찰청은 대구 시내 주요 집결지 15곳에 비노출차량과 사복경찰을 투입해 폭주족 집결을 원천 차단하고, 실시간 이륜차 불법행위도 적발합니다.
경북경찰청도 폭주 우려가 큰 경북 주요 집결지를 중심으로 단속 인력을 미리 배치해 위법 행위가 적발되면 영상으로 기록하고 수사를 통해 엄중 처벌하기로 했습니다.
-
-
류재현 기자 jae@kbs.co.kr류재현 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대구-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.