경찰, 광복절 폭주족 특별단속

동영상 고정 취소

대구·경북 경찰이 광복절 폭주족 특별 단속에 나섭니다.



대구경찰청은 대구 시내 주요 집결지 15곳에 비노출차량과 사복경찰을 투입해 폭주족 집결을 원천 차단하고, 실시간 이륜차 불법행위도 적발합니다.



경북경찰청도 폭주 우려가 큰 경북 주요 집결지를 중심으로 단속 인력을 미리 배치해 위법 행위가 적발되면 영상으로 기록하고 수사를 통해 엄중 처벌하기로 했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!