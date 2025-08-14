뉴스광장(대구)

경찰, 광복절 폭주족 특별단속

입력 2025.08.14 (08:35) 수정 2025.08.14 (09:28)

대구·경북 경찰이 광복절 폭주족 특별 단속에 나섭니다.

대구경찰청은 대구 시내 주요 집결지 15곳에 비노출차량과 사복경찰을 투입해 폭주족 집결을 원천 차단하고, 실시간 이륜차 불법행위도 적발합니다.

경북경찰청도 폭주 우려가 큰 경북 주요 집결지를 중심으로 단속 인력을 미리 배치해 위법 행위가 적발되면 영상으로 기록하고 수사를 통해 엄중 처벌하기로 했습니다.

  경찰, 광복절 폭주족 특별단속
    입력 2025-08-14 08:35:29
    수정2025-08-14 09:28:20
    뉴스광장(대구)
대구·경북 경찰이 광복절 폭주족 특별 단속에 나섭니다.

대구경찰청은 대구 시내 주요 집결지 15곳에 비노출차량과 사복경찰을 투입해 폭주족 집결을 원천 차단하고, 실시간 이륜차 불법행위도 적발합니다.

경북경찰청도 폭주 우려가 큰 경북 주요 집결지를 중심으로 단속 인력을 미리 배치해 위법 행위가 적발되면 영상으로 기록하고 수사를 통해 엄중 처벌하기로 했습니다.
류재현
류재현 기자

