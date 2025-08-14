경북대, ‘연구 중점학과’ 석·박사급 인재 양성
입력 2025.08.14 (08:35) 수정 2025.08.14 (09:28)
경북대학교가 글로컬대학 사업의 하나로, '연구 중점학과'를 선정해 집중지원합니다.
선정된 연구 중점학과는 인문과 사회 계열 각 3개, 자연·의학 6개, 공학 4개 학과로, 석박사급 연구인재 양성을 위한 장학금과 첨단 연구 환경을 지원합니다.
경북대는 앞으로 4년간 매년 성과 평가를 거쳐 상위 10-20% 학과를 연구 중점학과로 지원할 계획입니다.
이종영 기자 myshk@kbs.co.kr이종영 기자의 기사 모음
