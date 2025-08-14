멸종 독도 바다사자 ‘강치’ 유전체 해독 성공

동영상 고정 취소

국립수산과학원이 1990년대 멸종된 독도 바다사자, '강치'의 유전체 해독에 성공했습니다.



과학원은, 울릉도·독도에서 발굴한 강치 뼛조각 16개의 유전체 분석 결과 2백만 년 전 캘리포니아 바다사자와 분리돼 독립된 종으로 진화한 것을 세계 최초로 입증했다고 밝혔습니다.



또 강치가 멸종 직전까지 유전적 다양성을 유지한 것으로 미뤄 멸종 원인이 인간의 무분별한 남획 때문이란 점도 밝혔다고 덧붙였습니다.



