뉴스광장(대구)

공군, 대구서 18일부터 을지연습 비행 훈련

입력 2025.08.14 (08:37) 수정 2025.08.14 (09:29)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

멸종 독도 바다사자 ‘강치’ 유전체 해독 성공

멸종 독도 바다사자 ‘강치’ 유전체 해독 성공
[뉴스광장 대구·경북 클로징]

[뉴스광장 대구·경북 클로징]

다음
공군 제11전투비행단은 한미 연합 군사연습인 을지 자유의 방패 연습과 연계해 오는 18일부터 닷새간 대구 기지에서 비행 훈련을 한다고 밝혔습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 공군, 대구서 18일부터 을지연습 비행 훈련
    • 입력 2025-08-14 08:37:15
    • 수정2025-08-14 09:29:19
    뉴스광장(대구)
공군 제11전투비행단은 한미 연합 군사연습인 을지 자유의 방패 연습과 연계해 오는 18일부터 닷새간 대구 기지에서 비행 훈련을 한다고 밝혔습니다.
강전일
강전일 기자

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘구속’ 김건희 탑승 호송차, 특검 사무실 도착

[속보] ‘구속’ 김건희 탑승 호송차, 특검 사무실 도착
[속보] 국방부, 내란 특검 수사 관련 이승오 합참 작전본부장 직무정지

[속보] 국방부, 내란 특검 수사 관련 이승오 합참 작전본부장 직무정지
오전까지 중부지방에 집중호우<br>…수도권 시간당 최대 70mm

오전까지 중부지방에 집중호우…수도권 시간당 최대 70mm
세금 깎아 지방 주택 구매 유도<br>…1가구 1주택 특례 확대

세금 깎아 지방 주택 구매 유도…1가구 1주택 특례 확대
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.