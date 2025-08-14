공군, 대구서 18일부터 을지연습 비행 훈련
입력 2025.08.14 (08:37) 수정 2025.08.14 (09:29)
공군 제11전투비행단은 한미 연합 군사연습인 을지 자유의 방패 연습과 연계해 오는 18일부터 닷새간 대구 기지에서 비행 훈련을 한다고 밝혔습니다.
