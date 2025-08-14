뉴스광장(광주)

“광주 관련 위안부 피해자, 1명 아닌 13명”

입력 2025.08.14 (08:48) 수정 2025.08.14 (10:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[단독] ‘작전시설 공사 보고서’…“모든 시설 지하화”

[단독] ‘작전시설 공사 보고서’…“모든 시설 지하화”
이주노동자 양식장 감전 사고…업주 안전수칙 위반 조사

이주노동자 양식장 감전 사고…업주 안전수칙 위반 조사

다음
광주 지역 일본군 위안부 피해자가 1명이 아닌 13명인 것으로 새롭게 확인됐습니다.

광주 전일빌딩245에서 열린 위안부 기림의 날 행사에서 조선대 이정선 교수는 광주 관련 피해자가 돌아가신 곽예남 할머니 한 분으로 알려졌지만 관련 기록을 조사한 결과 광주 관련 피해자가 13명에 달하는 것으로 확인됐다고 밝혔습니다.

이 교수는 방직공장과 광주역 등에 기억과 추모의 설명판을 설치하는 등 위안부 피해 지역사의 재해석이 필요하다고 강조했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “광주 관련 위안부 피해자, 1명 아닌 13명”
    • 입력 2025-08-14 08:48:15
    • 수정2025-08-14 10:00:46
    뉴스광장(광주)
광주 지역 일본군 위안부 피해자가 1명이 아닌 13명인 것으로 새롭게 확인됐습니다.

광주 전일빌딩245에서 열린 위안부 기림의 날 행사에서 조선대 이정선 교수는 광주 관련 피해자가 돌아가신 곽예남 할머니 한 분으로 알려졌지만 관련 기록을 조사한 결과 광주 관련 피해자가 13명에 달하는 것으로 확인됐다고 밝혔습니다.

이 교수는 방직공장과 광주역 등에 기억과 추모의 설명판을 설치하는 등 위안부 피해 지역사의 재해석이 필요하다고 강조했습니다.
박지성
박지성 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

대법, ‘울산시장 선거개입’ 황운하·송철호 무죄 확정

대법, ‘울산시장 선거개입’ 황운하·송철호 무죄 확정
김건희, 구속 후 첫 조사…<br>“부당 선거·공천 개입 의혹”

김건희, 구속 후 첫 조사…“부당 선거·공천 개입 의혹”
국방부, 내란 특검 수사 관련 <br>이승오 합참 작전본부장 직무정지

국방부, 내란 특검 수사 관련 이승오 합참 작전본부장 직무정지
동부간선도로 통제 해제…<br>필승교는 ‘행락객 대피’ 수위

동부간선도로 통제 해제…필승교는 ‘행락객 대피’ 수위
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.