나주 에코왕곡마을 ‘농림부 스타마을 20선’ 선정
입력 2025.08.14 (08:49) 수정 2025.08.14 (10:01)
전국 천 2백여 개 농촌체험휴양마을 가운데 나주의 에코왕곡마을이 전남에서는 유일하게 '스타마을 20선'에 선정됐습니다.
나주 에코왕곡마을은 200명을 수용하는 환경센터와 천연잔디구장, 물놀이 시설을 갖추고 있고, 배 수확과 목공예 체험 등 다양한 농촌체험프로그램을 즐길 수 있습니다.
스타마을은 농촌관광 활성화를 위해 특색 있는 마을을 선정하는 사업으로, 농림수산식품부가 추진해오고 있습니다.
최정민 기자 cjmin@kbs.co.kr
