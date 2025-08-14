국제

트럼프 회담 앞둔 푸틴, 러 신형 핵미사일 시험 준비 정황

입력 2025.08.14 (08:52) 수정 2025.08.14 (09:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

러시아가 핵탄두 장착이 가능한 신형 핵추진 대륙간 순항미사일의 시험 발사를 준비하는 것으로 보인다고 로이터통신이 보도했습니다.

미국 미들버리 국제학연구소의 제프리 루이스 동아시아 비확산 프로그램 소장과 싱크탱크 CNA의 데커 에블리스 연구원은 민간 위성업체 플래닛 랩스가 최근 몇 주간 촬영한 위성사진을 각각 분석한 결괍니다.

이들에 따르면 바렌츠해 노바야제믈랴 제도의 판코보 시험장에서 러시아의 신형 핵추진 대륙 간 순항미사일 '9M730 부레베스트닉' 시험 관련 항공기와 선박 모습, 인력과 장비 증가 등이 포착됐습니다.

시험장에는 지난 달 말부터 인력과 장비가 속속 도착했으며, 시험 데이터 수집 장비를 갖춘 항공기 2대도 7월 중순부터 노바야제믈라 로가체보 군 비행장에 주기해 있습니다. 과거 미사일 시험과 관련 있는 선박 최소 5척도 확인됐습니다.

로이터는 미국 연방항공청(FAA) 안전공시 노탐(NOTAM) 서비스에 러시아가 발령한 여러 고시에서 8월 9∼22일을 발사 가능 시기로 언급한 내용을 확인했습니다.

러시아와 바렌츠해 영해를 접하는 노르웨이 군 당국은 로이터에 보낸 이메일에서 "바렌츠해는 러시아가 미사일을 시험하는 주요 지역"이라며 "시험 준비 활동을 시사하는 정황이 있으나 어떤 무기 시험일지는 확인하지 않을 것"이라고 밝혔습니다.

러시아의 핵미사일 시험은 이번 주에 이뤄질 가능성이 있으며, 이는 오는 15일 미국 알래스카에서 열리는 미·러 정상회담에 그늘을 드리울 수 있다고 루이스 소장은 분석했습니다.

그는 "시험장에서의 모든 활동을 볼 수 있으며, 여기에는 작전 지원을 위한 대규모 물자 반입과 실제 미사일 발사 지점의 움직임이 포함된다"고 설명했습니다.

한 서방 안보 소식통도 러시아가 부레베스트닉 시험을 준비 중이라고 확인했다고 로이터는 전했습니다.

북대서양조약기구(NATO·나토)에서 'SSC-X-9 스카이폴'이라고 부르는 이 미사일은 핵탄두 탑재가 가능하고, 오랜 시간 저공으로 비행하면서 미국의 미사일 방어시스템을 회피할 수 있습니다. 사실상 사거리가 무제한이고 경로가 예측 불가능해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 이 무기가 미사일 방어체계에 '무적'이라고 자랑해왔습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 트럼프 회담 앞둔 푸틴, 러 신형 핵미사일 시험 준비 정황
    • 입력 2025-08-14 08:52:41
    • 수정2025-08-14 09:05:42
    국제
러시아가 핵탄두 장착이 가능한 신형 핵추진 대륙간 순항미사일의 시험 발사를 준비하는 것으로 보인다고 로이터통신이 보도했습니다.

미국 미들버리 국제학연구소의 제프리 루이스 동아시아 비확산 프로그램 소장과 싱크탱크 CNA의 데커 에블리스 연구원은 민간 위성업체 플래닛 랩스가 최근 몇 주간 촬영한 위성사진을 각각 분석한 결괍니다.

이들에 따르면 바렌츠해 노바야제믈랴 제도의 판코보 시험장에서 러시아의 신형 핵추진 대륙 간 순항미사일 '9M730 부레베스트닉' 시험 관련 항공기와 선박 모습, 인력과 장비 증가 등이 포착됐습니다.

시험장에는 지난 달 말부터 인력과 장비가 속속 도착했으며, 시험 데이터 수집 장비를 갖춘 항공기 2대도 7월 중순부터 노바야제믈라 로가체보 군 비행장에 주기해 있습니다. 과거 미사일 시험과 관련 있는 선박 최소 5척도 확인됐습니다.

로이터는 미국 연방항공청(FAA) 안전공시 노탐(NOTAM) 서비스에 러시아가 발령한 여러 고시에서 8월 9∼22일을 발사 가능 시기로 언급한 내용을 확인했습니다.

러시아와 바렌츠해 영해를 접하는 노르웨이 군 당국은 로이터에 보낸 이메일에서 "바렌츠해는 러시아가 미사일을 시험하는 주요 지역"이라며 "시험 준비 활동을 시사하는 정황이 있으나 어떤 무기 시험일지는 확인하지 않을 것"이라고 밝혔습니다.

러시아의 핵미사일 시험은 이번 주에 이뤄질 가능성이 있으며, 이는 오는 15일 미국 알래스카에서 열리는 미·러 정상회담에 그늘을 드리울 수 있다고 루이스 소장은 분석했습니다.

그는 "시험장에서의 모든 활동을 볼 수 있으며, 여기에는 작전 지원을 위한 대규모 물자 반입과 실제 미사일 발사 지점의 움직임이 포함된다"고 설명했습니다.

한 서방 안보 소식통도 러시아가 부레베스트닉 시험을 준비 중이라고 확인했다고 로이터는 전했습니다.

북대서양조약기구(NATO·나토)에서 'SSC-X-9 스카이폴'이라고 부르는 이 미사일은 핵탄두 탑재가 가능하고, 오랜 시간 저공으로 비행하면서 미국의 미사일 방어시스템을 회피할 수 있습니다. 사실상 사거리가 무제한이고 경로가 예측 불가능해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 이 무기가 미사일 방어체계에 '무적'이라고 자랑해왔습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
김양순
김양순 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘구속’ 김건희 탑승 호송차, 특검 사무실 도착

[속보] ‘구속’ 김건희 탑승 호송차, 특검 사무실 도착
[속보] 국방부, 내란 특검 수사 관련 이승오 합참 작전본부장 직무정지

[속보] 국방부, 내란 특검 수사 관련 이승오 합참 작전본부장 직무정지
오전까지 중부지방에 집중호우<br>…수도권 시간당 최대 70mm

오전까지 중부지방에 집중호우…수도권 시간당 최대 70mm
세금 깎아 지방 주택 구매 유도<br>…1가구 1주택 특례 확대

세금 깎아 지방 주택 구매 유도…1가구 1주택 특례 확대
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.