[전북의 창] 김제 아리랑문학마을서 태극기 기획 행사

[앵커]



광복절을 앞두고 김제 아리랑문학마을에서 태극기 기획 행사가 열립니다.



임실군이 덴마크 스카우트 대원들을 초청해 체험 행사를 개최했습니다.



전북의 지역 소식, 이지현 기자가 전합니다.



[리포트]



김제시가 광복절을 앞두고 오는 17일까지 사흘 동안 죽산면 아리랑문학마을에서 태극기 기획 행사를 엽니다.



행사에서는 태극기 색칠하기와 바람개비 만들기, '태극기 관련 경험' 편지 쓰기 등의 프로그램을 진행합니다.



[백운도/김제시 아리랑사업소 주무관 : "일상 속에서 잊고 지내던 태극기의 의미를 다시 생각할 수 있는 소중한 계기가 되기를 바랍니다."]



임실군이 지난 2023년 새만금세계스카우트잼버리대회에 참가했던 덴마크 대원 11명을 초청해 농촌 문화 체험을 실시하고 있습니다.



초청 대원들은 닷새 동안 임실 치즈마을에서 치즈, 피자 만들기를 하고 윷놀이 같은 전통놀이를 체험합니다.



[신정현/임실군 농촌정책팀장 : "한국 농촌의 생활상과 문화를 깊이 이해할 수 있는 뜻깊은 시간이 될 것으로 기대합니다."]



군산시가 오는 16일 신창동 초원사진관 세트장 일대에서 8월의 크리스마스 골목길 축제를 엽니다.



축제장에서는 30초 단편 영화제 시상식과 흑백 사진 찍기 등의 행사와 체험 프로그램이 펼쳐집니다.



군산시 신창동 일대에서 대부분 촬영한 8월의 크리스마스는 한석규, 심은하 배우 등이 출연한 잔잔한 멜로 형식의 영화로 지금까지도 많은 관객의 호평이 이어지고 있습니다.



KBS 뉴스 이지현입니다.



영상편집:한상근



