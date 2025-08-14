전북 임금근로자 증가…자영업자 큰 폭 감소
입력 2025.08.14 (08:58) 수정 2025.08.14 (09:36)
통계청 전주사무소 자료를 보면, 지난달 전북 지역 취업자 100만 명 가운데 임금근로자는 69만 2천 명으로, 한 해 전 같은 달보다 2만 천 명, 3.1퍼센트 늘었습니다.
임금근로자 가운데 상용근로자는 50만 5천 명으로 같은 기간 3만 4천 명 늘었고, 임시근로자와 일용근로자는 만 4천 명 줄었습니다.
자영업자 등 비임금근로자는 30만 8천 명으로, 같은 기간 3만 명, 8.9퍼센트 줄었습니다.
임금근로자 가운데 상용근로자는 50만 5천 명으로 같은 기간 3만 4천 명 늘었고, 임시근로자와 일용근로자는 만 4천 명 줄었습니다.
자영업자 등 비임금근로자는 30만 8천 명으로, 같은 기간 3만 명, 8.9퍼센트 줄었습니다.
안태성 기자 tsahn@kbs.co.kr
