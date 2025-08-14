‘일제 잔재’ 전주 약령시 창립비, 박물관으로 이전

동영상 고정 취소

친일 인사들이 건립에 참여해 논란이 있었던 전주 약령시 창립비를, 전주시 다가동에서 전주역사박물관 야외 전시관으로 옮깁니다.



전주 약령시는 한약재를 유통·판매하는 전통시장으로, 대구·원주와 함께 조선시대 3대 약령시 중 하나로 손꼽혀 왔습니다.



하지만, 창립비에 3.1운동을 반대하는 전북자성회의 전주지부장과 조선총독부 중추원 참의를 역임한 박기순 등 친일 인사의 이름이 새겨져 있어 일제 잔재라는 지적을 받아왔습니다.



