전북교육청, 독립 영웅 백정기 의사 영상 제작
입력 2025.08.14 (09:02) 수정 2025.08.14 (09:37)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
전북교육청은 광복 80주년을 맞아 일제에 맞서 싸운 전북 지역 독립운동가를 알리는 홍보 영상을 제작했습니다.
전북의 독립 영웅으로는 부안 출신으로 천9백19년 고향에서 만세운동을 이끈 뒤 천9백33년 중국 상하이 훙커우에서 거사를 치르려다 일경에 체포돼 옥사한 구파 백정기 의사가 소개됐습니다.
이번 영상은 초등학생도 알기 쉽게 구성했고, 전북교육청미래교육연구원이 운영하는 유튜브를 통해 볼 수 있습니다.
전북의 독립 영웅으로는 부안 출신으로 천9백19년 고향에서 만세운동을 이끈 뒤 천9백33년 중국 상하이 훙커우에서 거사를 치르려다 일경에 체포돼 옥사한 구파 백정기 의사가 소개됐습니다.
이번 영상은 초등학생도 알기 쉽게 구성했고, 전북교육청미래교육연구원이 운영하는 유튜브를 통해 볼 수 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 전북교육청, 독립 영웅 백정기 의사 영상 제작
-
- 입력 2025-08-14 09:02:52
- 수정2025-08-14 09:37:56
전북교육청은 광복 80주년을 맞아 일제에 맞서 싸운 전북 지역 독립운동가를 알리는 홍보 영상을 제작했습니다.
전북의 독립 영웅으로는 부안 출신으로 천9백19년 고향에서 만세운동을 이끈 뒤 천9백33년 중국 상하이 훙커우에서 거사를 치르려다 일경에 체포돼 옥사한 구파 백정기 의사가 소개됐습니다.
이번 영상은 초등학생도 알기 쉽게 구성했고, 전북교육청미래교육연구원이 운영하는 유튜브를 통해 볼 수 있습니다.
전북의 독립 영웅으로는 부안 출신으로 천9백19년 고향에서 만세운동을 이끈 뒤 천9백33년 중국 상하이 훙커우에서 거사를 치르려다 일경에 체포돼 옥사한 구파 백정기 의사가 소개됐습니다.
이번 영상은 초등학생도 알기 쉽게 구성했고, 전북교육청미래교육연구원이 운영하는 유튜브를 통해 볼 수 있습니다.
-
-
유진휘 기자 yujh@kbs.co.kr유진휘 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
전주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.