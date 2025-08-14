전북교육청, 독립 영웅 백정기 의사 영상 제작

동영상 고정 취소

전북교육청은 광복 80주년을 맞아 일제에 맞서 싸운 전북 지역 독립운동가를 알리는 홍보 영상을 제작했습니다.



전북의 독립 영웅으로는 부안 출신으로 천9백19년 고향에서 만세운동을 이끈 뒤 천9백33년 중국 상하이 훙커우에서 거사를 치르려다 일경에 체포돼 옥사한 구파 백정기 의사가 소개됐습니다.



이번 영상은 초등학생도 알기 쉽게 구성했고, 전북교육청미래교육연구원이 운영하는 유튜브를 통해 볼 수 있습니다.



