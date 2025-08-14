전북도, 고향사랑기부제 활성화 추진

동영상 고정 취소

전북도가 시행 3년차로 접어든 고향사랑기부제의 실효성을 높이기로 했습니다.



먼저 기부자에 대한 맞춤형 홍보 전략을 발굴하고 지역 특성과 주민 수요를 반영한 기금 사업을 기획하는 한편, 다른 지역의 우수 사례를 본뜨기로 했습니다.



또 고향사랑이(e)음 시스템의 데이터 관리를 효율화하고 사용자 편의성도 높이기로 했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!