정부, 가축분뇨 고체 연료화 방안 마련

정부가 온실가스를 줄이고 재생에너지원을 확대하기 위해 가축 분뇨를 연료화하는 방안을 추진합니다.



농식품부와 환경부, 산업통상자원부는 지자체와 발전사, 연구소 등 18개 기관이 참여하는 '가축 분뇨 고체 연료 활성화 공동기획단'을 만들어 올해 말까지 실효성 있는 방안을 마련하기로 했습니다.



가축 분뇨를 고체 연료로 만들면 온실가스 감축과 축산 환경 개선, 안정적인 재생에너지 공급 등 다양한 효과를 기대할 수 있습니다.



