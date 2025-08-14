‘교제살인’ 혐의 장재원 검찰로 송치
입력 2025.08.14 (09:13) 수정 2025.08.14 (09:41)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
전 여자친구를 살해한 혐의를 받고 있는 26살 장재원이 검찰로 구속 송치됐습니다.
경찰은 지난달 29일 대전시 서구의 한 주택가에서 전 여자친구를 살해한 혐의로 장씨를 검거한 뒤 범행동기 등에 대한 수사를 마치고 신병을 오늘 검찰로 넘겼다고 밝혔습니다.
경찰은 지난달 29일 대전시 서구의 한 주택가에서 전 여자친구를 살해한 혐의로 장씨를 검거한 뒤 범행동기 등에 대한 수사를 마치고 신병을 오늘 검찰로 넘겼다고 밝혔습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘교제살인’ 혐의 장재원 검찰로 송치
-
- 입력 2025-08-14 09:13:14
- 수정2025-08-14 09:41:43
전 여자친구를 살해한 혐의를 받고 있는 26살 장재원이 검찰로 구속 송치됐습니다.
경찰은 지난달 29일 대전시 서구의 한 주택가에서 전 여자친구를 살해한 혐의로 장씨를 검거한 뒤 범행동기 등에 대한 수사를 마치고 신병을 오늘 검찰로 넘겼다고 밝혔습니다.
경찰은 지난달 29일 대전시 서구의 한 주택가에서 전 여자친구를 살해한 혐의로 장씨를 검거한 뒤 범행동기 등에 대한 수사를 마치고 신병을 오늘 검찰로 넘겼다고 밝혔습니다.
-
-
이연경 기자 yglee@kbs.co.kr이연경 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대전-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.