‘교제살인’ 혐의 장재원 검찰로 송치

전 여자친구를 살해한 혐의를 받고 있는 26살 장재원이 검찰로 구속 송치됐습니다.



경찰은 지난달 29일 대전시 서구의 한 주택가에서 전 여자친구를 살해한 혐의로 장씨를 검거한 뒤 범행동기 등에 대한 수사를 마치고 신병을 오늘 검찰로 넘겼다고 밝혔습니다.



