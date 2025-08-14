시내버스 개선 시도 잇따라…이번엔 ‘수요응답형’

동영상 고정 취소

[앵커]



시군마다 시내버스 운영체계 개선을 위해 다양한 시책을 내놓고 있습니다.



영월에선 '수요응답형 버스'라는 걸 도입했는데요.



'콜택시'를 부르듯 버스도 전화로 부르는 방식입니다.



이현기 기자가 소개해 드립니다.



[리포트]



시내버스 정류장입니다.



한 할머니가 마치 콜택시를 부르듯 전화로 버스를 부릅니다.



영월의 수요응답형 버습니다.



[이서운/마을버스 이용 주민 : "예, 여보세요. 예 여기 승량이(정류장)인데요. 상동 가려고 하는데."]



영월의 경우, 기존엔 사람이 타든 안 타든 왕복 80km, 정류장 70개를 버스 두 대로 돌렸습니다.



하지만, 이젠 그럴 필요가 없어졌습니다.



[안연태/영월군시설관리공단 교통주택팀장 : "빈 차로 운영하는 경우가 굉장히 많았습니다, 그런데 지금 현재는 원하실 때마다 차량이 배치가 되기 때문에 공차 시간을 많이 줄임으로 해서 연료비 절감도 되고."]



승객들도 불편을 덜 수 있습니다.



버스 정류장 가운데 한 곳에 나와 봤습니다. 평소라면 하염없이 기다려야 하지만, 이제는 전화 한 통이면 버스가 이곳으로 달려옵니다.



버스가 다니는 곳은 교통 취약 지역인 산솔면과 김삿갓면.



그리고, 택시가 없어 주민들이 경차 한 대를 택시처럼 굴리는 상동읍 등 영월의 동부권 읍면 3곳입니다.



호출 방식도 여러 가집니다.



이용객이 고령층이란 점을 고려한 조칩니다.



[엄태훈/영월군 교통행정팀 수요응답형버스 담당자 : "마을회관이랑 경로당에, 필요한 지역에 호출 벨을 설치해 드려서 호출 벨을 누르시기만 하시면 직접 콜센터로 연결하셔서."]



대중교통 문제는 강원도 내 시군의 공통된 고민거립니다.



그간의 해법은 춘천의 준공영제 도입 같은 버스 회사의 적자 해소에 초점을 맞춰 왔습니다.



하지만, 이번에 도입된 영월 수요응답형 버스는 고객 지향형 해법이란 평가를 받고 있습니다.



KBS 뉴스 이현기입니다.



촬영기자:홍기석



